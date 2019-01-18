Минобороны: найдены тела двоих летчиков столкнувшихся Су-34

В море на Дальнем Востоке найдены тела двоих членов экипажей самолетов Су-34, столкнувшихся во время учений в Японском море. Об этом сообщает Минобороны России.

Об обнаружении первого погибшего ведомство сообщило около 21:20 по Москве, о втором — примерно через час. Имена погибших летчиков в сообщениях не приводятся.

Ранее член экипажа одного из самолетов был найден живым. Позже Минобороны сообщило об обнаружении живым еще одного пилота, но затем опровергло собственное сообщение.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря 18 января. По одной из версий, во время учений «в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе», заявил источник «Интерфакса».

Экипаж Су-34 состоит из двух человек.