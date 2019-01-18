На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке под Комсомольском-на-Амуре, сообщил информированный источник ТАСС.

Самолеты пропали с радаров во время плановых полетов. Один Су-34 после столкновения упал в море. По данным «Интерфакса», пилотам удалось катапультироваться, они живы. По крайней мере один из них обнаружен живым на плоту, в район крушения идет рыболовецкое судно.

Второй истребитель сумел приземлиться с отказавшим двигателем.

«Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Обновлено. Минобороны РФ подтвердило аварию двух истребителей над акваторией Японского моря.