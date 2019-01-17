Роскомнадзор потребовал от «Би-би-си» дополнительные материалы по закону об ограничении иностранного участия в СМИ

Роскомнадзор направил повторный запрос компании «Бритиш телевижн», вещателю телеканала BBC World News в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор требует предоставить дополнительные документы, подтверждающие, что вещатель исполняет российский закон, ограничивающий иностранное участие в СМИ.

16 января компания «Бритиш телевижн» предоставила Роскомнадзору запрошенные документы, «однако предоставленная информация не является исчерпывающей», сказали в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, вещающего на территории РФ, и интернет-издания «Би-би-си» в конце декабря 2018 года. По итогам проверки ведомство обнаружило на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». В редакции заявили, что соблюдают российские законы.