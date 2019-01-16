The Times: выход Великобритании из ЕС могут отложить до 2020 года

Чиновники ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании из союза до начала 2020 года, пишет издание The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, такой вариант стал рассматриваться после того, как Германия и Франция дали понять, что готовы продлить переговоры с Лондоном.

В соответствии с действующими сейчас договоренностями Великобритания официально перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в Брюсселе неофициально допускали, что страна может получить отсрочку на три месяца.

Парламент Великобритании 15 января отказался поддержать соглашение об условиях выхода из ЕС, достигнутое в результате договоренностей правительства Терезы Мэй и лидеров Евросоюза.