Путин поручил расселить дом в Магнитогорске, где произошел взрыв

Жилой дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошел , будет полностью расселен. Такое поручение дал губернатору Челябинской области президент России Владимир Путин.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить», — цитирует его слова ТАСС.

По предварительным подсчетам, стоимость расселения превысит миллиард рублей, финансирование будет идти в том числе через федеральный и региональный бюджеты, добавил Путин.

Ранее челябинский губернатор Борис Дубровский заявлял, что люди, собирающие подписи за расселение дома в Магнитогорске, «пытаются плясать на костях и раскачивать ситуацию».

Обновление. По словам Дубровского, на расселение дома потребуется год.