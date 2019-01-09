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Челябинский губернатор назвал «пляской на костях» петицию за снос пострадавшего дома в Магнитогорске. Цитата
Meduza
12:47, 9 января 2019
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил против
сбора подписей
за расселение пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске — авторы соответствующей петиции отмечают, что жители подъездов, не затронутых взрывом, боятся возвращаться в свои квартиры. Предварительно власти намереваются снести только два подъезда; экспертиза показала, что проживание в остальных технически безопасно. Дубровский
подчеркнул
, что «эмоции людей будут учтены» и что итоговые решения будут принимать максимально публично.
Фото в анонсе: Максим Шмаков / AP / Scanpix / LETA
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