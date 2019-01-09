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Челябинский губернатор назвал «пляской на костях» петицию за снос пострадавшего дома в Магнитогорске. Цитата

Meduza
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил против <a href="https://www.change.org/p/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B" target="_blank">сбора подписей</a> за расселение пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске — авторы соответствующей петиции отмечают, что жители подъездов, не затронутых взрывом, боятся возвращаться в свои квартиры. Предварительно власти намереваются снести только два подъезда; экспертиза показала, что проживание в остальных технически безопасно. Дубровский <a href="http://gubernator74.ru/news/boris-dubrovskiy-reshenie-o-sudbe-doma-budet-prinimatsya-otkryto-23841" target="_blank">подчеркнул</a>, что «эмоции людей будут учтены» и что итоговые решения будут принимать максимально публично.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил против сбора подписей за расселение пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске — авторы соответствующей петиции отмечают, что жители подъездов, не затронутых взрывом, боятся возвращаться в свои квартиры. Предварительно власти намереваются снести только два подъезда; экспертиза показала, что проживание в остальных технически безопасно. Дубровский подчеркнул, что «эмоции людей будут учтены» и что итоговые решения будут принимать максимально публично.

Фото в анонсе: Максим Шмаков / AP / Scanpix / LETA