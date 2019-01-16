Олимпийский комитет России: Александр Зубков должен уйти с поста главы Федерации бобслея после дисквалификации из-за допинга

Олимпийский комитет России будет просить Федерацию бобслея РФ «незамедлительно» выполнить требование об уходе с поста президента Александра Зубкова. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями», — заявил он.

16 января IBSF дисквалифицировала на два года Зубкова и еще троих бобслеистов — Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. Поводом стало то, что они якобы участвовали в подмене допинг проб в 2014 году. Зубкову решением IBSF запрещено занимать административные должности.

Ранее спортсменов отстранили от участия в Олимпиадах; их результаты на Сочи-2014 были аннулированы.

Зубков в Мосгорсуде добился, чтобы решение Спортивного арбитражного суда о признании его нарушителем антидопинговых правил и дисквалификации в России считалось «недействительным». Олимпийский комитет России оппонировал спортсмену в суде.