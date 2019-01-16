Главу Федерации бобслея России Александра Зубкова дисквалифицировали на два года за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала на два года главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева.

В сообщении пресс-службы федерации сказано, что россиян отстранили от соревнований и административной работы за подмену допинг-проб в 2014 году. Результаты спортсменов на Олимпиаде 2014 года аннулированы. Они имеют право обжаловать вынесенное решение.

В решении федерации сказано, что Александр Зубков на время дисквалификации не сможет работать должностным лицом в национальных организациях.

Международная федерация бобслея и скелетона продолжает рассматривать дела о нарушении антидопинговых правил в отношении Максима Белугина и Алексея Воеводы.

Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев ранее были временно отстранены от соревнований, начиная с 13 декабря 2018 года. Александр Зубков временно отстранен с 19 декабря 2018 года. Срок их дисквалификации отсчитывают, начиная со дня предварительного отстранения.

Спортивный арбитражный суд ранее лишил Александра Зубкова звания олимпийского чемпиона из-за в употреблении допинга. Мосгорсуд признал, что это решение недействительно в России, поэтому Зубков может оставить себе две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Читайте также Мосгорсуд разрешил бобслеисту Зубкову называться олимпийским чемпионом в России. Теперь он сможет получать президентскую стипендию