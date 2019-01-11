ОКР проиграл суд бобслеисту Зубкову, лишенному медалей Сочи-2014. Спортсмен требует, чтобы его считали олимпийским чемпионом в России
Мосгорсуд подтвердил принятое в ноябре решение о частичном непризнании в России решения международного Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Александра Зубкова, которого лишили золотых медалей Сочи-2014.
Тогда суд признал недействительными в России решения CAS о виновности Зубкова в употреблении допинга и о дисквалификации экипажа четверки, в составе которого спортсмен выиграл одну из медалей.
Решение пытался оспорить Олимпийский комитет России. Он указывал, что неисполнение в России положений Олимпийской хартии может привести к отстранению российской сборной от Олимпиады 2020 года в Токио.
Зубков заявил, что его иск касался лишь «узкого вопроса» о признании его олимпийским чемпионом в России и выплаты ему «причитающихся средств» (речь идет о президентской стипендии для победителей Игр).