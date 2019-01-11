ОКР проиграл суд бобслеисту Зубкову, лишенному медалей Сочи-2014. Спортсмен требует, чтобы его считали олимпийским чемпионом в России

Мосгорсуд подтвердил принятое в ноябре решение о частичном непризнании в России решения международного Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу , которого лишили золотых медалей Сочи-2014.

Тогда суд признал недействительными в России решения CAS о виновности Зубкова в употреблении допинга и о дисквалификации экипажа четверки, в составе которого спортсмен выиграл одну из медалей.

Решение пытался оспорить Олимпийский комитет России. Он указывал, что неисполнение в России положений Олимпийской хартии может привести к отстранению российской сборной от Олимпиады 2020 года в Токио.

Зубков заявил, что его иск касался лишь «узкого вопроса» о признании его олимпийским чемпионом в России и выплаты ему «причитающихся средств» (речь идет о президентской стипендии для победителей Игр).

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