В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа. Один человек погиб

Взрыв бытового газа произошел утром 14 января в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области, сообщает «Интерфакс».

В результате обрушения в одном из подъездов погиб один человек. Под завалами могут находиться еще шесть человек, включая несовершеннолетнего ребенка.

По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на девятом этаже здания. Были повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В них проживали 14 человек, в том числе трое детей. Семеро человек спасены из-под завалов. Еще двое обнаружены живыми, их извлекают из-под обломков.

После взрыва из дома в общей сложности были эвакуированы 140 человек.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе по ликвидации аварии назвал предварительной причиной взрыва «неисправность или ненадлежащую эксплуатацию газового оборудования» в доме. «Признаков теракта не просматривается», — добавил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Шахтах.

В ночь на 31 декабря в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли 39 человек. Причиной обрушения дома, по основной версии, называется взрыв бытового газа.