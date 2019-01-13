В Ингушетии умер полицейский, раненый при обстреле машины начальника регионального Центра «Э»

Полицейский, раненый при обстреле автомобиля в Ингушетии, умер от полученных травм. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ингушской республиканской клинической больнице.

Двое других пострадавших в результате нападения остаются в реанимации, пишет «Интерфакс».

12 января на трассе в Ингушетии был обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

«Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что обстрелу подверглась машина начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.