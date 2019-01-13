В Ингушетии умер полицейский, раненый при обстреле машины начальника регионального Центра «Э»
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Полицейский, раненый при обстреле автомобиля в Ингушетии, умер от полученных травм. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Ингушской республиканской клинической больнице.
Двое других пострадавших в результате нападения остаются в реанимации, пишет «Интерфакс».
12 января на трассе в Ингушетии был обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский. Пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
«Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что обстрелу подверглась машина начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.