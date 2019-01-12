В Ингушетии обстреляли машину начальника регионального центра «Э»

В Ингушетии совершено покушение на начальника регионального центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э») Ибрагима Эльджаркиева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По машине чиновника открыли огонь из автомата из другого автомобиля на трассе неподалеку от границы Ингушетии с Чечней.

По данным источника, в результате пострадали трое полицейских, находившихся в машине с Эльджаркиевым. В МВД заявили, что при нападении были ранены двое полицейских и один гражданский, 27-летний житель Назрани. Пострадавшие госпитализированы.

Сам Эльджаркиев, как следует из публикации «Интерфакса», не пострадал.

В МВД заявили, что преступникам удалось скрыться. Имен и званий полицейских, которые подверглись обстрелу, ведомство не назвало.

Сотрудников ингушского центра «Э» неоднократно обвиняли в пытках. В июле несколько бывших сотрудников, в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам за превышение полномочий, вымогательство и другие преступления; одного из них признали виновным в убийстве.

В 2018 году один из бывших сотрудников подразделения в суде заявил, что новый начальник Ибрагим Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие. Несмотря на эти показания, последнего осудили за незаконное хранение оружия.