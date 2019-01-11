В доме в Магнитогорске, где произошел взрыв, частично восстановили подачу газа

В доме в Магнитогорске, где в ночь на 31 декабря из-за взрыва обрушился подъезд, частично восстановлена подача газа. К 11 января газ подключен в 97 из 454 квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Газпром газораспределение Челябинск».

Причиной обрушения дома, по основной версии, считается взрыв бытового газа. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 11 января предположил, что очаг взрыва газа находится не выше третьего этажа. Точное место, где произошел взрыв, устанавливают следователи.

В результате взрыва в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов. Погибли 39 человек.

Местные власти заявляли, что готовы перевести дом, где произошло обрушение, на электрические плиты. Однако большинство жителей на общем собрании, прошедшем в начале января, менять газовые плиты на электрические отказались.