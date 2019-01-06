Перейти к материалам

В Магнитогорске жители дома, где обрушился подъезд, отказались менять газовые плиты на электрические

РИА Новости
Надежный источник

Большинство жителей дома в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд, отказались переходить на электрические плиты.

Такое решение, объявил мэр города Сергей Бердников, было принято на общем собрании жильцов. Власти города, напомнил он, после обрушения — произошедшего, как считается, из-за взрыва бытового газа — были готовы перевести дом на электрические плиты.

По словам мэра, подача газа в дом будет возобновлена в ближайшее время. «При соблюдении всех норм и правил, всех требований газ не опасен», — добавил он.

В результате взрыва в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

Администрация Челябинской области объявила, что дом, где произошел взрыв, сносить не планируется. Демонтировать собираются лишь два подъезда из двенадцати, включая пострадавший от взрыва.

Взрыв в Магнитогорске