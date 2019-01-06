В Магнитогорске жители дома, где обрушился подъезд, отказались менять газовые плиты на электрические

Большинство жителей дома в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд, отказались переходить на электрические плиты.

Такое решение, объявил мэр города Сергей Бердников, было принято на общем собрании жильцов. Власти города, напомнил он, после обрушения — произошедшего, как считается, из-за взрыва бытового газа — были готовы перевести дом на электрические плиты.

По словам мэра, подача газа в дом будет возобновлена в ближайшее время. «При соблюдении всех норм и правил, всех требований газ не опасен», — добавил он.

В результате взрыва в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

Администрация Челябинской области объявила, что дом, где произошел взрыв, сносить не планируется. Демонтировать собираются лишь два подъезда из двенадцати, включая пострадавший от взрыва.