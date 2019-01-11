NYT: спецпрокурор Мюллер проверит украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего « », решили проверить украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на мероприятиях, приуроченных к инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The New York Times, участники расследования опросили свидетелей, чтобы выяснить, как не менее 10 украинцев попали на эти мероприятия, с кем они там встречались и что обсуждали. Также они проверяют, делал ли кто-либо из украинцев через подставных лиц пожертвования на избирательную кампанию Трампа.

Издание отмечает, что среди украинцев, присутствовавших на мероприятиях, связанных с инаугурацией Трампа, были и те, кто активно занимался продвижением «мирных планов» в интересах России, в том числе предполагающих снятие санкций.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в июне 2018 года предъявил обвинения в препятствовании правосудию бывшему главе предвыборного штаба Трампа и его помощнику Константину Килимнику — россиянину, родившемуся на Украине. Американская пресса писала, что Константин Килимник может быть связан с разведкой России, сам он это отрицал. Адвокаты Манафорта говорили, что бывший глава предвыборного штаба передавал Килимнику данные о президентской кампании Трампа.