Пола Манафорта уличили в передаче данных о предвыборной кампании Трампа своему помощнику из России

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в 2016 году передавал своему помощнику Константину Килимнику данные социологических опросов о ходе кампании.

Это стало известно из документов, направленных адвокатами Манафорта в суд в ответ на обвинения в даче ложных показаний . Как пишут американские СМИ, информация должна была быть скрыта из общедоступной версии документа, однако это не было сделано должным образом.

По утверждению источника The New York Times, Манафорт через своего партнера Рика Гейтса попросил Килимника передать данные бизнесмену (ранее The Washington Post писала, что Манафорт предлагал устраивать Дерипаске «частные брифинги» о ходе кампании).

Большинство данных, которые Манафорт и Гейтс передали Килимнику, были открытыми, однако часть была собрана частной компанией специально для штаба Трампа, утверждает источник.

Спецпрокурор Мюллер предъявил Полу Манафорту обвинения в различных преступлениях, в том числе уходе от налогов, незаконной лоббистской деятельности и попытке повлиять на свидетелей. Осенью 2018 года Манафорт заключил со следствием сделку, однако Мюллер обвинил его в нарушении ее условий и даче ложных показаний.

