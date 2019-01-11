Минэкономразвития предложило создать «песочницы» с особым правовым режимом для тестирования новых технологий

Минэкономразвития подготовило законопроект о создании «регуляторных песочниц» — экспериментальных правовых режимов для тестирования новых технологий, которые не регулируются существующими законами. Об этом сообщает издание РБК, которое ознакомилось с документом.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что развитие технологий «тормозится несовершенством законодательства», пишет РБК. Экспериментальные правовые режимы, считают в министерстве, нужны для проверки эффективности инноваций в реальных условиях.

«Песочницы» планируются создавать для тестирования систем, работающих с большими данными, блокчейном, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями, дополненной реальностью и так далее.

В апреле аналогичную «песочницу» для тестирования инновационных услуг и сервисов запустил Центробанк. В 2018 году Минфин заявил о возможном создании в России специальных офшоров для организованных торгов криптовалютой.