В Москве избили муниципального депутата. На темной улице, где он добивался установки фонарей

В Москве в ночь на 9 января избили муниципального депутата Ломоносовского района от КПРФ Кирилла Чиркина.

Как считает сам пострадавший, избиение было связано с его депутатской деятельностью. «Когда рухнул на снег, мне сказали что-то вроде „сбавь обороты, депутат Чиркин“», — рассказал он.

Как пишет газета КПРФ «Красная Москва», Чиркин в последнее время неоднократно получал угрозы. На своей должности, отмечает издание, он «разбирается с деятельностью ГБУ „Жилищник“, МОЭК, занимается вопросами капитального ремонта и строительства метро».

В сентябре 2018 года муниципальному депутату района Измайлово Надежде Загордан подкинули под дверь свиную голову с воткнутым в нее ножом. В том же месяце свиную голову оставили в разбитой машине депутата Печатников Виталия Третьюхина.