В Москве муниципальному депутату подкинули под дверь свиную голову
Неизвестные подкинули под дверь муниципального депутата московского района Измайлово Надежды Загордан свиную голову с воткнутым в нее ножом. Об этом сама депутат сообщила в фейсбуке.
По словам Загордан, такую же свиную голову подкинули под дверь квартиры, где живут ее родственники. Она не уточнила, с чем именно, по ее мнению, могут быть связаны угрозы.
У меня опять ЧП. Сегодня в 10 вечера я возвращалась домой и перед дверями моих двух квартир я обнаружила идентичные подарки: в отрезанные свиные головы, в которые воткнуты ножи. Напомню, что 22 июня моя машина была разбита и залита кислотой, от которой растворялась не только одежда, но металлические части автомобиля. На данный момент по делу о машине ни следственный комитет (а угрозы депутатам это его подведомственность) не завел никакого дела, кислота до сих пор не прошла экспертизу. Полное бездействие... Сегодня новые угрозы с очевидным намеком. И это неудивительно, ведь если в нашей стране никому не нужно (невыгодно) расследовать дела, связанные с растратой бюджетов, нападением на депутатов, ведущих расследования деятельность по раскрытию коррупции, и все преступления покрываются власть имущими, то это пораждает вседозволенность. Видимо все ждут человеческих жертв... Нет человека, нет проблем... Прошу репост. Раз правоохранительные органы не работают, то пусть все видят этот путь от угроз до преступления...Опубликовано Надеждой Загордан Понедельник, 24 сентября 2018 г.