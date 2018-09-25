В Москве муниципальному депутату подкинули под дверь свиную голову

Неизвестные подкинули под дверь муниципального депутата московского района Измайлово Надежды Загордан свиную голову с воткнутым в нее ножом. Об этом сама депутат сообщила в фейсбуке.

По словам Загордан, такую же свиную голову подкинули под дверь квартиры, где живут ее родственники. Она не уточнила, с чем именно, по ее мнению, могут быть связаны угрозы.