«В их глазах такая тоска, такая безнадега». Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сталкиваются с «колоссальной» моральной нагрузкой, заявил «Интерфаксу» замдиректора ведомства Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», — сказал Максименко.

Он связал это с небольшими зарплатами и общением с осужденными, многие из которых «социально неблагополучные, обозленные на жизнь и проецирующие свои чувства и эмоции на окружающих». По словам Максименко, в системе ФСИН работают более трех тысяч психологов, около 350 из которых оказывают помощь сотрудникам ведомства.

Максименко также заявил о росте случаев нападения осужденных на персонал учреждений. «Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», — сказала замглавы ФСИН.

В 2018 году СМИ сообщили о пытках заключенных в Ярославской и Кемеровской областях, Забайкальском крае и других регионах России. Был возбужден ряд уголовных дел. При этом Владимир Путин исключил масштабную реформу ФСИН, заявив, что систему исполнения наказаний надо совершенствовать.