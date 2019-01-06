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«Никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет». Заместитель главы ФСИН — об обращении с заключенными
Meduza
09:31, 6 января 2019
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в интервью «
Интерфаксу
» заявил, что некорректно сравнивать современную службу исполнения наказаний с ее предшественником - Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД. Во ФСИН, в отличие от ГУЛАГа, по словам Максименко, нет ни массовых нарушений прав человека, ни пыток, а физическую силу к заключенным применяют лишь «горе-работники», от которых служба «бескомпромиссно избавляется».
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA
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