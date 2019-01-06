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«Никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет». Заместитель главы ФСИН — об обращении с заключенными

Meduza
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в интервью «<a href="https://www.interfax.ru" target="_blank">Интерфаксу</a>» заявил, что некорректно сравнивать современную службу исполнения наказаний с ее предшественником - Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД. Во ФСИН, в отличие от ГУЛАГа, по словам Максименко, нет ни массовых нарушений прав человека, ни пыток, а физическую силу к заключенным применяют лишь «горе-работники», от которых служба «бескомпромиссно избавляется».
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в интервью «Интерфаксу» заявил, что некорректно сравнивать современную службу исполнения наказаний с ее предшественником - Главным управлением лагерей (ГУЛАГ) НКВД. Во ФСИН, в отличие от ГУЛАГа, по словам Максименко, нет ни массовых нарушений прав человека, ни пыток, а физическую силу к заключенным применяют лишь «горе-работники», от которых служба «бескомпромиссно избавляется».

Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA