В прощальное видео молодежного чемпионата мира по хоккею не попал флаг России. Сборная РФ заняла на турнире третье место

В финальном видео, опубликованном в официальном твитере молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года, не показали флаг России.

Флаги остальных девяти участников турнира в ролике есть. При этом на экране в числе переводов английского слова represent появляется русское «представлять».

Причины, по которым российский флаг не попал в прощальное видео молодежного чемпионата мира, проходившего в Ванкувере, пока не называются.

Российская сборная заняла на молодежном чемпионате мира по хоккею третье место, обыграв в матче за «бронзу» Швейцарию. Победителем стала сборная Финляндии, второе место — у США.