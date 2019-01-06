Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира. Чемпионом стала Финляндия

Молодежная сборная России по хоккею выиграла матч за третье место на чемпионате мира. Российские хоккеисты победили сборную Швейцарии со счетом 5:2.

Чемпионом мира 2019 года стала Финляндия, победившая в матче за первое место сборную США со счетом 3:2.

В полуфинале российская сборная проиграла американцам.

Бронзовым призером чемпионатов мира российская молодежная сборная становится в девятый раз с 1994 года.