Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира. Чемпионом стала Финляндия
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Молодежная сборная России по хоккею выиграла матч за третье место на чемпионате мира. Российские хоккеисты победили сборную Швейцарии со счетом 5:2.
Чемпионом мира 2019 года стала Финляндия, победившая в матче за первое место сборную США со счетом 3:2.
В полуфинале российская сборная проиграла американцам.
Бронзовым призером чемпионатов мира российская молодежная сборная становится в девятый раз с 1994 года.