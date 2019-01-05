Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла полуфинал чемпионата мира США. Матч закончился со счетом 1:2. В финале американцы встретятся с победителем пары Финляндия — Швейцария, россиянам предстоит матч за третье место.

За США шайбы забросили Оливер Вальстром и Саша Хмелевски, за россиян отличился Григорий Денисенко. Весь третий период сборная России атаковала, но американцев раз за разом выручал вратарь Кэйден Примо. Он был признан лучшим игроком матча в составе своей сборной.