В Магнитогорске оцепили жилой дом. Жильцы рассказали об эвакуации из-за сообщений о бомбе

В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, сообщает корреспондент «Медузы» в ночь на 2 января.

Несколько человек, представившиеся жителями этого дома, рассказали, что ОМОН и Следственный комитет объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома.

Другие жильцы рассказали, что их вывели из дома без объяснений. Эвакуация началась около двух часов ночи (около полуночи по Москве).

Рядом с домом стоят полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются эвакуированные жильцы, сообщает корреспондент «Медузы».

Официальных комментариев о происходящем на проспекте Ленина пока нет.

Вечером 1 января в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, произошел пожар в маршрутке, погибли три человека. МВД назвало причиной неполадки газового оборудования, однако издания Znak.com и 74.ru заявили, что маршрутка якобы загорелась из-за «спецоперации по задержанию террористов». В СК случившееся не прокомментировали, но подчеркнули, что на месте обрушения в жилом доме следов взрывчатки не найдено.