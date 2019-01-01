В Магнитогорске при взрыве в микроавтобусе погибли три человека. МВД заявило о неисправности газового оборудования

В Магнитогорске 1 января произошел взрыв в микроавтобусе, в результате погибли три человека. По сообщению МВД, причиной взрыва, по предварительным данным, стала «неисправность газового оборудования».

Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что в салоне автомобиля находились два газовых баллона.

По словам корреспондента «Медузы», на месте происшествия работают пожарные, полиция и следователи.

Региональный сайт 74.ru без указания источника написал, что маршрутка якобы загорелась при «спецоперации по задержанию террористов». Znak.com со ссылкой на источник сообщил то же самое, добавив, что взрыв в доме в Магнитогорске 31 декабря был терактом. На момент публикации новости сайт издания недоступен.

После этих сообщений СК заявил, что на месте обрушения жилого дома следов взрывчатых веществ не найдено.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, найдены погибшими девять человек, 32 человека пропали без вести.