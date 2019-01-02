МЧС: из-под завалов в Магнитогорске достали тела 16 погибших

Спасатели достали дома в Магнитогорске, по данным на 10:55 мск, тела 16 погибших, сообщает МЧС.

Таким образом, 25 человек остаются пропавшими без вести.

МЧС также сообщает, что остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами «Стрела-П» признаны пригодными для проживания.

Обновление. Первоначально в новости сообщалось об обнаружении тел 13 погибших.

В ночь на 2 января в Магнитогорске был оцеплен и эвакуирован жилой дом. Некоторые жильцы говорили, что эвакуацию им объяснили угрозой взрыва. Официальных комментариев по поводу случившегося не было.