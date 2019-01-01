В Магнитогорске возобновили разбор завалов. Спасатели достали тела еще двух погибших

Обновление. Спасатели обнаружили и достали тело еще одной женщины — девятой погибшей, извлеченной с места обрушения.

Спасатели возобновили работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Работы продолжили после того, как была демонтирована стена, которая могла обрушиться, рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В МЧС рассказали, что вскоре после возобновления работ из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Она стала восьмой погибшей, извлеченной с места обрушения подъезда.

Женщину обнаружили вскоре после того, как из-под завалов достали живым 11-месячного мальчика. В оперативном штабе пояснили, что тело восьмой погибшей заметили еще утром 1 января, но не могли достать.

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