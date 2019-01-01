Под завалами дома в Магнитогорске нашли тело восьмого погибшего

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва газа и обрушения части 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Челябинской области. 36 человек числятся пропавшими без вести.

Об обнаружении тела восьмого погибшего было объявлено на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с обрушением дома в Магнитогорске. Глава МЧС Евгений Зиничев на том же заседании сообщил об угрозе дальнейшего обрушения конструкций здания. Из-за этого поисковая операция приостановлена — спасатели собираются демонтировать уцелевшую стену подъезда.

Взрыв газа, вызвавший обрушение части дома в Магнитогорске, произошел утром 31 декабря. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура.

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