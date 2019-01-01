В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва газа и обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Борис Дубровский.

На территории области рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Как сообщается на местном сайте 74.ru, пока неясно, будут ли отменены детские новогодние елки.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще 36 человек числятся пропавшими без вести. 1 января поисковая операция была приостановлена из-за угрозы дальнейшего обрушения поврежденных конструкций.

Подробнее об обрушении дома в Магнитогорске В Магнитогорске в 10-этажном доме взорвался газ. Судьба десятков человек неизвестна