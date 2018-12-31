Задержанный по делу об исчезновении клиентки BlaBlaCar признался в убийстве

Мужчина 1979 года рождения, причастный к исчезновению директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, дал признательные показания, сообщается в фейсбуке Следственного комитета России.

На видеозаписи допроса слышно, как мужчина говорит, что его задержали за убийство девушки. Он признал свою вину. Задержанный объяснил, что пытался ограбить Ахматову.

В Москве задержан мужчина причастный к исчезновению женщины Следственный комитет Российской Федерации

В СК не раскрыли имя задержанного человека. По информации телеграм-канала Mash, это Виталий Чикирев.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря по пути из Москвы в Тулу. Она поехала на своей машине навестить родителей в Туле и по дороге подобрала через сервис BlaBlaCar попутчика. Позднее выяснилось, что с ней поехал мужчина, ранее судимый за изнасилование и мошенничество.