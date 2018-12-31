Под Серпуховом нашли мертвой пропавшую клиентку BlaBlaCar

Правоохранительные органы обнаружили тело директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей после того, как она подобрала попутчика через сервис BlaBlaCar. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ирину Ахматову обнаружили под Серпуховом в Московской области. Мужчина, обвиняемый в ее убийстве, сам указал следователям, где оставил тело женщины, рассказал источник.

В Следственном комитете России подтвердили эту информацию.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря, когда поехала из Москвы в Тулу навестить родителей. По дороге она подобрала через сервис BlaBlaCar попутчика Виталия Чикирева, которого, как выяснилось позднее, судили за изнасилование и мошенничество. Чикирев признался, что убил женщину во время ограбления. Он арестован.