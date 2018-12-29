По пути из Москвы в Тулу пропала женщина, взявшая попутчика через BlaBlaCar. Им оказался осужденный за изнасилование

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23 декабря по пути из Москвы в Тулу пропала 29-летняя Ирина Ахматова. По данным издания «Новости Ярославля», женщина живет в Туле и работает в Москве (она директор ресторана «Burger King»). По информации «Комсомольской правды», она москвичка и поехала в Тулу навестить родителей.

Ахматова выехала на автомобиле Audi. В районе станции метро «Аннино» она планировала подобрать двух попутчиков — мужчину и женщину. Ахматова нашла их через сервис BlaBlaCar. Как сообщает РЕН ТВ, она предупредила мужа, что возьмет двух пассажиров. Он был не против: жена делала так и раньше.

В последний раз Ахматова созвонилась с мужем в районе девяти часов вечера. Около 11 часов вечера сигнал ее телефона был зафиксирован в районе Серпухова. Потом телефон выключился и снова был включен только утром 24 декабря — в Ярославле. Семья Ахматовой обратилась в полицию.

27 декабря источник в правоохранительных органах рассказал тульскому изданию MySlo.ru, что автомобиль пропавшей обнаружили в Ярославле возле одного из супермаркетов. Ярославское издание 76.ru написало, что машина была вымыта изнутри и снаружи; на ней не было номеров. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранительные органы объявили в розыск 39-летнего мужчину, ранее судимого за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе управления СК по Москве. Именно он сел в машину Ахматовой в Москве. Была ли с ним женщина, в СК не уточнили.

По данным 76.ru, попутчик Ахматовой зарегистрирован на BlaBlaCar под именем Сергей. В его профиле стоит чужая фотография. Житель Костромы по имени Максим, снимок которого использовал попутчик Ахматовой, рассказал 76.ru, что не имеет отношения к предполагаемому преступнику. Является ли имя Сергей настоящим, неизвестно.

В BlaBlaCar заявили РИА Новости, что находятся на связи с правоохранительными органами и мужем пропавшей женщины и передали им всю необходимую информацию. «Мы переживаем за Ирину вместе с ее близкими», — добавили в компании.

На сайте BlaBlaCar сказано, что сервис проверяет профили пользователей. «Личность каждого участника подтверждена. Так что вы знаете наверняка, с кем садитесь в машину», — уверяет BlaBlaCar.

Ольга Корелина