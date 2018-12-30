«Победа» рассказала о 17 задержанных международных рейсах во Внуково

17 международных рейсов авиакомпании «Победа» были задержаны 29 декабря и в первой половине 30 декабря в московском аэропорту Внуково по вине пограничной службы. Об этом агентству «Москва» заявили в пресс-службе «Победы».

Общее время задержки за полтора дня составило около 10 часов. «Авиакомпания планирует взыскать в судебном порядке все вынужденные расходы за незаконную задержку вылетов с виновников задержки», — говорится в заявлении «Победы».

29 декабря источник в авиакомпании заявлял, что действия пограничников Внуково стали реакцией на отказ «Победы» отправить в любую страну гражданина Бенина, который 26 декабря вылетел из Москвы в Турцию, а затем депортирован обратно, но не пропущен на территорию России.