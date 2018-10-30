СК возбудил уголовное дело после аварии на судоремонтном заводе в Мурманске

Следственный комитет возбудил дело по после того, как на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщается на сайте Северо-Западного управления СК на транспорте.

В СК сообщили, что при аварии пострадали пять человек: четверых работников госпитализировали с обморожением, еще один человек пропал без вести. Региональные власти говорят, что пропал старший механик смены; его имя не называют. В СК не уточнили, есть ли погибшие в результате инцидента.

По версии следствия, при организации ремонтных работ нарушили правила безопасности, что привело к затоплению плавучего дока.

В ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на корабль. Причиной аварии стало внезапное отключение электричества. На крейсере повреждена палуба и часть корпуса.