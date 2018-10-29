The Times: ВТБ подал иск к Дерипаске на 100 миллионов фунтов стерлингов

Банк ВТБ подал иск к холдингу « » Олега Дерипаски о взыскании задолженности по кредитам на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов. Иск, как стало известно британской The Times, направлен в Высокий суд Лондона.

Истец утверждает, что «Базовый элемент» выступал поручителем по кредитам, выданным российским строительным компаниям — «Трансстрой-СПб» и «Нитар». Кредит возвращен не был, задолженность по процентам заемщики также не погасили.

Источник в «Базовом элементе» сообщил РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде. Получить официальные комментарии представителей ВТБ и Олега Дерипаски пока не удалось.

Олег Дерипаска и его активы с апреля находятся в санкционном списке, участники которого не могут вести бизнес с компаниями из США и лишены доступа к американскому финансированию. Из-за санкций акции компаний, связанных с Дерипаской, резко подешевели.

Российские власти, как сообщалось, разрабатывают различные меры поддержки бизнесменов из санкционного списка.