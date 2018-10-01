Минпромторг предложил для поддержки Дерипаски разрешить продажу пива ночью

Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект ведомства.

Эти меры необходимы для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Против идеи Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Кроме того, это предложение идет вразрез с политикой государства по поддержанию здорового образа жизни, пишет «Коммерсант».