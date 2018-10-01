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Минпромторг предложил для поддержки Дерипаски разрешить продажу пива ночью

Коммерсант
05:31, 1 октября 2018
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Минпромторг предложил разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект ведомства.

Эти меры необходимы для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Против идеи Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Кроме того, это предложение идет вразрез с политикой государства по поддержанию здорового образа жизни, пишет «Коммерсант».

Запрет на продажу пива в киосках и ларьках, а также в ночное время действует в России с 2013 года. 
Единственный производитель алюминия в России — компания «Русал» Олега Дерипаски. В апреле Минфин США внес Дерипаску и его активы в санкционный список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

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