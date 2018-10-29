На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за призыв выйти на акцию против пенсионной реформы

Бывший глава Русской пастафарианской церкви Михаил Самин сообщил, что в отношении него заведено административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несанкционированного публичного мероприятия).
По словам Самина, поводом для этого стал его пост во «ВКонтакте», где он призывал выйти на акцию сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября.
Суды регулярно признают сторонников Алексея Навального организаторами несогласованных акций за твиты или посты в соцсетях с призывами выйти на них. По соответствующим статьям КоАП активистов часто штрафуют или отправляют под арест.