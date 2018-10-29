На бывшего главу Пастафарианской церкви завели административное дело за призыв выйти на акцию против пенсионной реформы

Бывший глава Михаил Самин сообщил, что в отношении него заведено административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несанкционированного публичного мероприятия).

По словам Самина, поводом для этого стал его пост во «ВКонтакте», где он призывал выйти на сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября.

Суды регулярно признают сторонников Алексея Навального организаторами несогласованных акций за твиты или посты в соцсетях с призывами выйти на них. По соответствующим статьям КоАП активистов часто штрафуют или отправляют под арест.