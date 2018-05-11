Бывший глава Михаил Самин рассказал, что сотрудники военкомата без спроса заменили фотографию в его приписном свидетельстве. Судя по всему, военным не понравилось, что на снимке Самин в дуршлаге — атрибуте пастафариан.

Как сообщил Самин, недавно он подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, но ему отказали. Когда юноша забирал копию решения военкомата, у него попросили приписное свидетельство. Сотрудники военкомата убрали из документа оригинальную фотографию и вклеили туда другую — на ней Самин был без дуршлага. Военные вернули свидетельство пастафарианину, но о замене фотографии не сказали.

Спустя несколько дней Самин обнаружил, что фотографию в свидетельстве заменили. Сотрудники военкомата нашли снимок Самина с писателем Сергеем Лукьяненко, который юноша выложил в соцсети в 2016 году, и отредактировали его. «Два года назад я сфотографировался с Сергеем Лукьяненко на [фестивале фантастики] „РосКоне“. Так как нормальных фотографий без дуршлага у военкомата нет, они просто вырезали меня из моей фотографии», — написал Самин.

Также Михаил заявил, что уже потерял свидетельство и планирует получать новое — с фотографией в дуршлаге.