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Пастафарианин сдал в военкомат приписное с фотографией в дуршлаге. А получил документы обратно — без дуршлага

Meduza
11:10, 11 мая 2018

Бывший глава Русской пастафарианской церкви Михаил Самин рассказал, что сотрудники военкомата без спроса заменили фотографию в его приписном свидетельстве. Судя по всему, военным не понравилось, что на снимке Самин в дуршлаге — атрибуте пастафариан.

За Альтернативную Гражданскую Службу — АГС

Как сообщил Самин, недавно он подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, но ему отказали. Когда юноша забирал копию решения военкомата, у него попросили приписное свидетельство. Сотрудники военкомата убрали из документа оригинальную фотографию и вклеили туда другую — на ней Самин был без дуршлага. Военные вернули свидетельство пастафарианину, но о замене фотографии не сказали.

Опубликовано Михаилом Саминым 10 мая 2018 г.

Спустя несколько дней Самин обнаружил, что фотографию в свидетельстве заменили. Сотрудники военкомата нашли снимок Самина с писателем Сергеем Лукьяненко, который юноша выложил в соцсети в 2016 году, и отредактировали его. «Два года назад я сфотографировался с Сергеем Лукьяненко на [фестивале фантастики] „РосКоне“. Так как нормальных фотографий без дуршлага у военкомата нет, они просто вырезали меня из моей фотографии», — написал Самин.

Опубликовано Михаилом Саминым 10 мая 2018 г.

Также Михаил заявил, что уже потерял свидетельство и планирует получать новое — с фотографией в дуршлаге.

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