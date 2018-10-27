Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за акции протеста 9 сентября

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста ФБК Ивана Жданова, задержанного 25 октября, на 250 тысяч рублей по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Поводом для дела, по словам главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, стало участие Жданова в онлайн-трансляции акций против пенсионной реформы 9 сентября.

Волков указывал, что Жданов вел трансляцию из-за границы, а действие КоАП распространяется лишь на правонарушения, совершенные в России.

Сотрудников ФБК и штабов Алексея Навального (как и его самого) регулярно штрафуют или сажают под арест по статьям о нарушениях правил проведения митингов. Иногда суды признают их организаторами акций за твиты о них.