В Новой Москве открыли мемориал на полигоне «Коммунарка», где захоронены более шести тысяч репрессированных

На бывшем спецобъекте НКВД , где захоронены более шести тысяч репрессированных, 27 октября открыли мемориал «Стена памяти».

На памятнике написаны имена 6609 репрессированных, которые были захоронены на территории полигона со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года.

«Теперь дети и внуки тысяч расстрелянных могут прийти на место захоронения и положить цветы или поставить свечи у мемориала с именами своих близких, судьба которых была неизвестна в течение долгих десятилетий», — заявили в «Международном мемориале».

Памятник, согласно заявлению «Мемориала», был построен совместно с приходом храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке по благословению патриарха Кирилла.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Накануне в центре Москвы на Лубянке пройдет ежегодная акция «Возвращение памяти» — ее участники по очереди выходят к микрофону у Соловецкого камня и читают с листочков данные о репрессированных. В 2018 году власти Москвы решили перенести акцию к новому мемориалу «Стена скорби», но затем согласились на традиционное место.