В Новой Москве открыли мемориал на полигоне «Коммунарка», где захоронены более шести тысяч репрессированных

ТАСС

На бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка», где захоронены более шести тысяч репрессированных, 27 октября открыли мемориал «Стена памяти».

На памятнике написаны имена 6609 репрессированных, которые были захоронены на территории полигона со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года.

«Теперь дети и внуки тысяч расстрелянных могут прийти на место захоронения и положить цветы или поставить свечи у мемориала с именами своих близких, судьба которых была неизвестна в течение долгих десятилетий», — заявили в «Международном мемориале».

Памятник, согласно заявлению «Мемориала», был построен совместно с приходом храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке по благословению патриарха Кирилла.

30 октября — День памяти жертв политических репрессий. Накануне в центре Москвы на Лубянке пройдет ежегодная акция «Возвращение памяти» — ее участники по очереди выходят к микрофону у Соловецкого камня и читают с листочков данные о репрессированных. В 2018 году власти Москвы решили перенести акцию к новому мемориалу «Стена скорби», но затем согласились на традиционное место.

Память жертв политических репрессий