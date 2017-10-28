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Акция «Возвращение имен» 29 октября. Почему туда надо идти?
Каждый год 29 октября у Соловецкого камня в Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий. Тысячи людей собираются в центре столицы, чтобы зачитать имена тех, кто был расстрелян в ходе сталинского террора. «Медуза» призывает своих читателей сходить в воскресенье на Лубянку.
«Возвращение имен» — «низовая» акция, она не придумана государством (и потому избавлена от чиновничьего пафоса)
«Возвращение имен» придумала правозащитная организация «Мемориал». Впервые акция была проведена в 2007 году и с тех пор проходит ежегодно накануне 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня появляются и официальные лица — например, уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов. Однако государство не подчинило «Возвращение имен» себе, как это произошло с придуманной томскими журналистами акцией «Бессмертный полк» (во многом близкой по духу «Возвращению имен»).
«Возвращение имен» — объединяющая людей акция
Среди читателей «Медузы» вряд ли есть люди, не согласные с простыми тезисами, вокруг которых строится «Возвращение имен»: история — это не только список побед и достижений; репрессии — зло; чтобы репрессии не повторились, важно о них помнить; жертвы бессмысленной жестокости не должны быть забыты.
На «Возвращении имен» не бывает транспарантов и лозунгов, драк и задержаний. Это акция, не направленная против кого-либо, это день памяти.
«Возвращение имен» помогает по-другому взглянуть на историю
От сталинских репрессий пострадали миллионы людей, но одно дело посмотреть на эти цифры в учебниках или книгах, совсем другое — взять и самому прочитать в микрофон, например, такое: «Гусев Виктор Платонович, 35 лет, возчик тульского домового треста, расстрелян 2 сентября 1937 года. Гусев Михаил Платонович, 29 лет, возчик тульского домового треста, расстрелян 2 сентября 1937 года».
«Возвращение имен» дает возможность рассмотреть за статистикой конкретных людей, понять, что у каждого из них была своя жизнь и судьба.
Многие приходят на акцию, чтобы назвать имена своих родственников, пострадавших в ходе репрессий.
Как все проходит?
С 10 утра люди выстраиваются в очередь к Соловецкому камню. Сотрудники «Мемориала» раздают свечи и листочки с несколькими именами: обычно на них указаны имя, возраст на момент ареста, дата ареста, место проживания, профессия и дата расстрела. Дождавшись своей очереди, надо выйти к микрофону, прочитать имена на бумажке и поставить к камню свечу.
Приходить можно в любой момент с 10 до 22 часов, но обычно вечером очередь больше, чем утром. Вот полная 12-часовая запись того, как это происходило в 2016-м:
В 2017 году вокруг Соловецкого камня идет стройка, но это не должно нам помешать
Лубянскую площадь перекопали, но организаторы утверждают, что все будет как и в прошлые годы. В строительном заборе сделают специальные ходы, чтобы можно было пройти к Соловецкому камню — и выбраться с площади.
Несколько советов тем, кто придет в первый раз
- Одеться потеплее, взять зонт или плащ. В Москве ожидается +5 с дождем, а в очереди, возможно, придется стоять больше часа.
- Не надо думать, что массовая акция — это неподходящее место для детей. Наоборот, это способ заинтересовать их историей.
- Если вы решили сказать что-то, кроме того, что написано на бумажке, выданной «Мемориалом», отрепетируйте речь заранее. Постарайтесь выступать максимально коротко, ведь людей будет много.