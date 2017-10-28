Акция «Возвращение имен» 29 октября. Почему туда надо идти?

С 10 утра люди выстраиваются в очередь к Соловецкому камню. Сотрудники «Мемориала» раздают свечи и листочки с несколькими именами: обычно на них указаны имя, возраст на момент ареста, дата ареста, место проживания, профессия и дата расстрела. Дождавшись своей очереди, надо выйти к микрофону, прочитать имена на бумажке и поставить к камню свечу.