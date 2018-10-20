«Мемориал»: мэрия Москвы согласилась на проведение акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня

Мэрия Москвы согласилась на то, чтобы акция «Возвращение имен», которая ежегодно проходит у Соловецкого камня, состоялась на том же месте. Днем ранее она отозвала согласование акции, мотивируя тем, что рядом с камнем идут строительные работы.

Как отметила исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова в разговоре с «Интерфаксом», у нее пока нет никаких документов, но ей позвонили из мэрии и предложили 22 октября обсудить прямо у Соловецкого камня, как будет проходить акция.

Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил ТАСС, что сейчас площадка на Лубянке непригодна для массового мероприятия, однако «если организаторы будут настаивать именно на этом месте», в мэрии будут «стараться решить эту проблему».

«Мемориал» проводит акцию «Возвращение имен» ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Участники акции по очереди выходят к микрофону у Соловецкого камня на Лубянке и читают с листочков данные о репрессированных.