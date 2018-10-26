В общежитии ГРУ, где жил Анатолий Чепига, решили засекретить детей сотрудников. Для этого их «состарили» на 100 лет

Руководство Генштаба Минобороны в 2011 году издало распоряжение засекретить детей сотрудников ГРУ, проживающих в ведомственном общежитии на улице Маршала Бирюзова, говорится в расследовании журналиста Сергея Канева и Центра «Досье». В этом общежитии, по данным расследователей, жил Анатолий Чепига во время своей учебы в Военно-дипломатической академии.
Засекречивание происходило следующим образом — всем 56 проживавшим тогда в общежитии детям в графе «дата рождения» добавили по 100 лет к реальному возрасту. То есть родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м — 1910-й.
По словам источника в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах. Сотрудники ПФР подумали, что это какая-то мошенническая схема, и даже хотели обратиться в полицию, но вовремя вмешалось Минобороны и объяснило, в чем дело.