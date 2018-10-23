«Собеседник» нашел телефоны предполагаемых сотрудников ГРУ на неработающих сайтах со странными объявлениями Там есть номера Анатолия Чепиги и Ивана Ермакова

Номера телефонов предполагаемых сотрудников ГРУ опубликованы на неработающих сайтах с объявлениями, сообщил 23 октября сайт «Собеседник».

Ивана Ермакова, которому в США предъявили обвинения по делам о вмешательстве в выборы и о кибератаках, журналисты обнаружили на сайтах forleisure.ru и yougorod.com, содержание которых доступно лишь в сохраненных копиях.

На первом сайте Ермаков оставил объявление о продаже фитнес-браслета. На втором его телефон был указан в качестве контакта компании с несуществующим адресом в категории «Водное хозяйство и водоканалы в Алагире» .

По утверждению «Собеседника», «вся информация» на сайте yougorod.com — «фейк»: там указаны данные несуществующих компаний с несуществующими адресами. На сайте есть категории «Химчистки в Куруше», «Цирки в Каменке», «Кладбища в Горках-10» и «Взрывные работы в Москве». Кроме того, строчки наползают друг на друга — прочесть их можно, лишь скопировав текст в текстовый редактор.

Некоторые из указанных в этих объявлениях телефонов совпадают с номерами людей, прописанных или регистрировавших автомобиль в воинских частях ГРУ, пишет «Собеседник». Утверждается, что там есть и телефон — он указан как контакт несуществующей фирмы «Огурец (РКК)» из города Катав-Ивановска.

«Собеседник» позвонил по номеру, предположительно принадлежащему Ермакову. На вопрос «Иван Сергеевич Ермаков?» он ответил «Да, я. Но вы что-то ошибаетесь», однако после просьбы об интервью и вопроса о кибератаках заявил, что его «зовут по-другому».

статью «Собеседника» пересказал Виктор Давыдов