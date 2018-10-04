Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников, Алексей Минин — вот семь хакеров, которые обвиняются в нарушении закона. Они работали на ГРУ и либо взломали, либо пытались взломать антидопинговые агентства, Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, ФИФА, , компанию, управляющую одной из американских АЭС — и многое другое; это была целая серия хакерских атак. Часть полученных материалов, в том числе персональная информация спортсменов, публиковалась от лица хакерской группировки Fancy Bears — чтобы склонить общественное мнение в пользу России в .

Имена четырех из семи россиян стали известны днем 4 октября из доклада голландских спецслужб, оставшихся троих — еще в июле, они фигурировали в обвинении сотрудников ГРУ во вмешательстве в американские выборы со стороны генпрокуратуры США. Новое расследование проводилось независимо от предыдущих, но пришло к аналогичным выводам.

Хакеры действовали из России, но иногда им приходилось работать на месте. Обвиняемые сейчас находятся в России, США хотят привлечь их к ответственности, но не могут.