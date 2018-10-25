«Трансперенси Интернешнл» объявила сбор денег на выплату компенсации ректору Горного университета

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» объявила сбор средств на выплату одного миллиона рублей в качестве компенсации ректору Горного университета Владимиру Литвиненко.
Организация должна выплатить деньги по иску о защите чести и достоинства. Литвиненко судился с «Трансперенси» из-за расследования «Миллиардер с горы» о сделках с недвижимостью, которые совершали близкие к Литвиненко структуры.
По состоянию на 22 октября «Трансперенси» собрала около 28 тысяч рублей.
Соответчиками по иску Литвиненко к «Трансперенси» выступали журналисты Надежда Федорова, Ирина Панкратова, Наталья Ковтун и газета «Деловой Петербург». Их суд освободил от выплаты компенсации.
Суд признал факты из расследования «Трансперенси», но потребовал, чтобы организация выплатила компенсацию за то, что упомянула Литвиненко в материале о главных «коррупционных кейсах» 2016 года, говорил гендиректор «Трансперенси — Россия» Антон Поминов.