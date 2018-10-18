Суд освободил журналистов от выплаты компенсации ректору Горного университета. Он был научным руководителем Путина и заработал миллиард долларов

Санкт-Петербургский городской суд разрешил газете «Деловой Петербург» и трем журналистам не платить компенсацию ректору Горного университета по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Городской суд изменил решение суда первой инстанции и постановил, что компенсацию в один миллион рублей должен выплатить только соответчик журналистов — организация «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Суд первой инстанции требовал, чтобы «Трансперенси» выплатила пять миллионов рублей компенсации, «Деловой Петербург» — четыре миллиона, а трое журналистов — в сумме один миллион рублей. Сам Литвиненко оценивал нанесенный ущерб в 50 миллионов рублей.

Владимир Литвиненко судился с «Трансперенси» и «Деловым Петербургом» из-за расследования «Миллиардер с горы» об элитном жилом комплексе «Васильевский квартал» в Петербурге. В нем утверждалось, что квартал построили близкие к Литвиненко структуры на землях, которые администрация Петербурга выделила Горному университету под учебные корпуса.