Роскомнадзор: Google не подключился к системе с перечнем заблокированных сайтов и будет оштрафован

Компания Google может быть оштрафована на 500-700 тысяч рублей за отказ подключиться к системе с перечнем заблокированных в России сайтов. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Как следует из сообщения, Google по требованию Роскомнадзора должен был подключиться к этой системе для исключения из выдачи заблокированных сайтов, однако не сделал этого.

У Google будет возможность оспорить акт проверки, составленный Роскомнадзором, заявили «Интерфаксу» в ведомстве, отметив, что решение о штрафе будет принимать суд.

Поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты по закону 2017 года, который также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок. Еще год назад журналисты обратили внимание, что Google и «Яндекс» начали удалять такие сайты из выдачи.