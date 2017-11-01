«Яндекс» и Google начали удалять из выдачи заблокированные в России сайты

Поисковики «Яндекс» и Google начали удалять из выдачи сайты, которые были заблокированы на территории России. На это обратил внимание сайт vc.ru.

В частности, в выдаче нет ссылок на страницы rutracker.org, nnm-club.me и grani.ru. Результаты появятся в выдаче, если зайти на поисковики из-за границы. В случае с «Яндексом» пользователь из России для этого не должен быть залогинен на сайте; ссылки можно увидеть в режиме «инкогнито».

Некоторые заблокированные в России сайты поисковики по-прежнему показывают — в частности, сайт сервиса LinkedIn. «Медуза» также увидела в выдаче страницы «Компромат.ру» и graniru.org, на которой сейчас размещается сайт «Грани.ру».

Требование для поисковиков удалять из выдачи сайты, заблокированные в России, содержится в законе о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют зайти на запрещенные сайты. Закон вступил в силу 1 ноября. Подробнее об этом можно почитать здесь.